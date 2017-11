Da ich nun mehrere Meinungen bezüglich des Smartphones "Samsung Galaxy S8" gelesen habe, werde ich nun meine persönlichen Erfahrungen und alle wichtigen Daten über das Gerät mit euch teilen.



Produktbeschreibung:



1. Das Display:

Das Display besitzt sehr schöne Farben und ist ziemlich hell, aber wer wert auf Sicherheit legt, wird viele Probleme mit diesem Smartphone haben, da es für das S8 keine Schutzfolie gibt, nicht einmal von Samsung direkt. Ebenfalls überlappen sich die Schutzhüllen und Schutzfolien oft, sodass man mehere Folien und Cases ausprobieren muss, bis man die perfekte Kombination gefunden hat.Die Verarbeitung ist sehr gut, allerdings ist das Display durch die extrem schmalen Ränder sehr Sturzanfällig.



2. Der Akku:

Der Akku ist am Anfang absolut in Ordnung, sodass man auch als "Power-User" über den Tag kommt, ich habe im Schnitt 24 Stunden das Handy in Betrieb gehabt und dabei ca. 5-5.5h On-Screen-Time und 1.5-2h Gesprächszeit gehabt. Diese Werte sind für diesen starken Prozessor (keinerlei Leistungsprobleme bisher, egal welche Anwendung) und dem tollen Display in Anbetracht eines 3000mAh-Akkus durchaus beeindruckend, allerdings ist auch hier mit einer spürbaren Verschlechterung in 1.5 bis 2 Jahren zu rechnen (beim S6 Edge waren die Werte am Anfang auch gut, am Ende habe ich es 2-3x am Tag geladen).



3. Der Speicher/Leistung:

Die Leistung ist ein klarer Pluspunkt des S8. So sollte es aber auch bei einem Smartphone der neuesten Generation sein. Der interne Speicher verfügt standardmäßig über 64GB (davon 54,00 GB frei), welche ich als durchaus angemessen empfinde. Auch die 4GB RAM sowie der Octa-Core machen sich bemerkbar.



4. Das Betriebssystem:

Mir ist wichtig, dass sich mein Gerät von der Bedienung her einfach flüssig anfühlt und das ist beim S8 definitiv der Fall. Das S8 konnte mich als erstes Android Gerät somit in dem Punkt überzeugen. Besonders erfreut war ich als ich feststellte, dass mein Passwortmanager (LastPass) in der Lage ist die Loginfelder anderer Apps automatisch zu befüllen - solch Luxus kannte ich von IOS her nicht - geht dort wohl (vermute ich) vom Rechtekonzept her nicht).



5.Die Kamera:

Rückkamera: Die rückseitige 12MP Kamera ist leider keine Dualkamera geworden, trotzdem ist sie aktuell das Beste, was man in einem Smartphone bekommen kann. Im S7 war die Kamera schon herausragend, hier wurden nur Details verbessert. Dank 1,7er Blende ist die low-light-Performance unbeschreiblich gut und Bilder werden auch bei wenig Licht noch relativ hell, aber auch gleichzeitig scharf. Videos werden in maximal 4k aufgenommen, vor allem die 1080p 60fps Aufnahme gefällt mir aber besonders gut dank der flüssigen Bewegungen, die man damit aufnehmen kann.



Frontkamera: Die Auflösung wurde im Gegensatz zum S7 um 3 Megapixel auf 8MP erhöht, ebenfalls wurde ein Autofokus spendiert, dies ermöglicht sehr scharfe Selfies, bei denen das Gesicht fokussiert wird.



6.Der Lautsprecher:

Der Lautsprecher vollbringt keine Wunder, erfüllt seinen Zweck aber: Zum Genießen von Medien wie Videos ist er geeignet, Bass hat er aber keinen. Bei der schlanken Bauweise ist eben kein Platz, um viel Volumen für den Lautsprecher freizuräumen.Die Gesprächsqualität ist sehr gut und sowohl der interne Hörer, als auch der Lautsprecher sind lauter und dennoch brillanter als beim S6 Edge.



7. Fingerabdrucksensor

Ja, er ist nicht der beste auf dem Markt. Man muss sich daran gewöhnen, dann geht es auch ziemlich gut.Was viele aber vergessen ist der Iris-Scanner. Dieser funktioniert brilliant, selbst bei schlechterem Lichteinfall. Er funktioniert super schnell und einfach - wozu noch einen Fingerabdruckscanner? Bei absoluter Dunkelheit! Selbst da nicht, die Helligkeit des Displays reicht aus, die Augen genug zu erhellen, um ein Entsperren per Iris möglich zu machen.



8.Lieferumfang:

Geliefert werden das Smartphone, eine Bedienungsanleitung, ein Netzteil (Quickcharge), USB-C-Kabel, SIM-Tray-Öffner, USB-OTG-Adapter (USB-C auf normales USB), eine Garantiekarte und Kopfhörer.



9.Preis:

Würde ich mir das Gerät für 850€ zum Release kaufen und es wäre nach kurzer Zeit schon für 550€ zu haben (Verlust <400€), würde ich mich sehr ärgern. Ca. 550€ ist aber ein angemessener Preis für das neueste Stück Technik.



Positives:

- schöne Displayauflösung WQHD

- Kamera macht super Bilder

- Touchscreen reagiert sofort

- Akku hält einen ganzen Tag

- Speicher erweiterbar

- schneller Prozessor

- Schnellladefunktion mit Qi

- Schnellladefunktion mit USB C 3.1

- hochwertig Verarbeitet

- Gesichtserkennung

- IP 68 gegen Staub und Wasser geschützt



Negatives:

- Fingerabdrucksensor von seiner Position etwas

ungünstig gewählt

- keine Dual Sim Funktion

- Display sehr anfällig

- nervige Bixby Taste

- Lautsprecher strahlt nach unten bzw. zur Seite ab



Fazit:

Habe das S8 nun schon längere Zeit im Einsatz und bin bis auf einige Kleinigkeiten sehr zufrieden damit. Die Bilder und das Design sind einfach klasse und für den aktuellen Preis von ca. 540€ ist das S8 einfach unschlagbar. Kann dieses Gerät mit gutem Gewissen weiterempfehlen.



