Da ist es nun, das iPhone 12. Ich nutze seit dem iPhone 4 Apples Smartphones. Über die Jahre sind die Smartphones in Größe und Leistung immer besser geworden bzw. gewachsen, auch wenn es nach wie vor noch was zu monieren gibt.

Mein jetziges ist das iPhone 8 und ich habe mich danach bewusst davor gedrückt auf den Homebutton zu verzichten. Aber mit der Rückkehr des Designs vom iPhone 4 und 5 konnte ich nicht mehr widerstehen.



Positiv:



Design:

Das Design empfand ich damals schon als unwiderstehlich und man konnte das iPhone auch immer aufstellen, was beim 6er und aufwärts nicht mehr ging. Das kantige Design ist eines der (subjektiv) besten, die ich jemals in den Händen halten durfte. Der Alurahmen mit dem Glaskonstrast sehen einfach nur schön aus. (Nur bei den Pro Modellen gibt es einen Stahlrahmen).



Kamera:

Ich selbst schleppe nicht gerne Kameras mit mir herum, da diese für mich ein Klotz von Gerät sind und trotzdem möchte ich nicht auf eine gute Kamera verzichten. Das iPhone 12 zaubert hier erstaunlich schöne Bilder mit den beiden Linsen, dem Weitwinkel- und Ultraweitwinkelobjektiv. Zwischen der Kamera des iPhone 8 und der des 12er liegen Welten. Ich werde nachträglich zu meiner Entlastung noch Bilder einfügen ;). Beim iPhone 8 wurde noch ein schon fast unerträglich starker Weichzeichner benutzt, so das an halbwegs „professionelle“ Bilder eigentlich nicht gedacht werden konnte.

Auf das Promodell verzichte ich an dieser Stelle ganz besonders, weil ich mit der Lidar Sensor in Punkto Argument Reality nichts anfangen kann. Dennoch muss man sich im klaren sein, das die Bilder der Pro Variante nochmal um einiges besser sein dürften inklusive der Fähigkeit ein RAW Format für die Bilder vorliegen zu haben um diese nachträglich zu bearbeiten. Soweit geht meine Fotoleidenschaft nicht, aber wer in diese Richtung tendiert sollte sich den Kauf des Pros überlegen.

Der Lidar Sensor hingegen wurde in ersten Tests als zu ungenau für Messungen sondiert, so das er hier verstärkt für Spiele geeignet ist, wie z.B. Pomekon Go um mal ein Beispiel zu nennen.



Magsafe Anschluss:

Klasse finde ich den neuen Magsafe Anschluss. Die Technik gab es schon beim Macbook der vergangen Jahre. Leider wurde der irgendwann zugunsten der USB-C Stecker gestrichen, was ich immer als nachteilig empfand, nicht zuletzt weil der Anschluss verhinderte das jenes MacBook mit in den Abgrund gerissen wurde, wenn man mal über das Kabel stolperte. Da das iPhone nicht viel wiegt, kann das Stolperargument nicht gelten. Dennoch mag ich die Technik, die mich nicht zuletzt auch an das Ladeverhalten der Watch erinnert. Mit 15 Watt Ladepads kann das iPhone also zügig wieder geladen werden.



Display:

Ab dem iPhone 12 kommen endlich die OLED Displays zum Einsatz, welche das Auge wirklich verzücken. Das hochauflösende Display ist wirklich ein Genuss, sowohl für die eigens erstellten Bilder und Videos, sondern auch in Punkto Entertainment.



Prozessor:

Der neue A14 Bionic Chip ist das neueste Zugpferd in Apples Telefonen. Nächstes Jahr wird davon noch eine stärkere Version in das iPad Pro einziehen. Für den Handelsüblichen Gebrauch würden sogar immer noch die Chips aus älteren Geräten reichen. Denn selbst mein altes 8er wird nur in den seltensten Fällen einmal richtig heiß. Bei entsprechenden Spielen wird das Gerät aber aufs eine oder andere beansprucht werden. Nichts desto trotz bekommt man hier ein zukunftsträchtiges Smartphone serviert mit dem Chip.



Neutral:

5G

Nun das mit dem 5G ist ein nettes Feature, wobei ich sagen muss das in der Praxis bei mir hier auf dem Land noch nichts davon zu sehen ist. LTE ist hier schon das höchste der Gefühle, aber wesentlich besser als 3G. Es bleibt also spannend zu sehen, wie sich das in Zukunft entwickelt. Denn im Moment hat man bundesweit manchmal das Gefühl in einem dritte Welt Land zu leben, was den Netzausbau anbelangt.

Zu monieren ist aber das 5G ein Akkufresser ist. Das Apple hier ein schmaleren Akku als in der Generation 11 verbaut hat, macht das nicht besser.



Negativ:



Umwelt?

Was ich ankreiden muss ist das fehlende Netzteil! Ja ich weiß Umweltschutz usw. Aber ← des deutschen liebstes Wort, kommt mir das ganze nicht vor im Sinne des Umweltschutzes, denn man hat auch bewusst die Kopfhörer weggelassen, so das man gezwungen ist sich diese Sachen „teuer“ nachzukaufen. Nur in Frankreich hat man die Kopfhörer drin gelassen, weil es dort ein Gesetz gibt, das dies vorschreibt, weil die Handystrahlung bis zum 14 Lebensjahr nachweislich die Hirnentwicklung „verändert“.

So hat es für mich ein bitteren Beigeschmack, das diese Dinge fehlen und ich fühle mich eher ausgepresst als der Umwelt die Hand gedrückt zu haben. Man kann den Gedanken noch weiter auf die Spitze treiben. Denn man bedenke mal das Apple bei der Fracht jetzt viel weniger auf den gleichen Raum gelagert bekommt, denn die Packungen sind ja jetzt nur noch halb so groß. Also ich habe nicht das Gefühl das die Kosten hier an den Verbraucher weiter gegeben wurden…



Der Akku:

Ja das Teil hat einen noch kleineren Akku als das iPhone 11. Es wird zwar argumentiert das der neue Prozessor stromsparender ist, aber man bedenke nochmal das 5G ein Stromfresser ist, so darf man davon ausgehen, das in der kommenden Zeit mit Zunahme von 5G der Akku ratz fatz leergesaugt sein wird.

Generell empfinde ich die Akkus vom iPhone immer als schwachbrüstig. Ich komme mit den Geräten wenn nur meist sehr knapp über den Tag. Ja ich weiß, es kommt auch immer auf das Nutzungsverhalten an. Aber es sollte auch entsprechend aushalten, selbst wenn man Poweruser ist und damit meine ich nicht einmal Streaming von Video und TV. Sondern, Surfen, Notizen usw.



Fazit:

Wer noch auf älteren iPhones sein Dasein fristet, dem sei ein Umstieg angeraten. Zwischen den älteren Geräten und dem 12er iPhone liegen in so ziemlich allen Belangen Welten, von dem Akku einmal ausgenommen.

Videos in 4K, Ultascharfe Fotos, eine rasante Leistung, ein klasse Design, Magsafe machen das iPhone 12 zu einem Spitzengerät.

Zu kritisieren gibt es die Netzteil und Kopfhörerpolitik, die für mich nicht von der Hand zu weisen ist.