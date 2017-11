Farbe:Schwarz (Sonderausgabe) | Stil:Flip 3

Produktbeschreibung

JBL Flip 3 ist die nächste Generation in der preisgekrönten Flip-Serie: es ist ein komplett ausgestatteter tragbarer Bluetooth-Lautsprecher, der überall einen außerordentlich kraftvollen, raumfüllenden Stereo-Sound erzeugt. Dieser kompakte Lautsprecher verfügt über einen wiederaufladbaren 3.000mAh-Lithium-Ionen-Akku, der ausreichend Leistung für 10 Stunden von reinem, hochwertigen Musikgenuss bietet. Mit seinen langlebigen, spritzwasserfesten Materialien in 8 verschiedenen lebhaften Farben ist der Flip 3 ein perfekter Begleiter bei jedem Wetter und bindet die Musik in jeden Bereich Ihres Lebens ein - am Schreibtisch wie am Pool, an sonnigen Morgen wie in verregneten Nächten. Flip 3 verfügt zudem über eine Geräusch- und Echounterdrückungsfunktion für kristallklare Telefonate, sowie über JBL Connect für die drahtlose Verbindung mehrerer JBL Connect-fähiger Lautsprecher und ein noch intensiveres Musikerlebnis.

Set enthält:

1 x JBL Flip 3; 1 x Micro-USB Ladekabel; 1 x Kurzanleitung; 1 x Sicherheitsdatenblatt; 1 x Garantieschein