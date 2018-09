Größe:12 KG

Produktbeschreibung

Eukanuba Dermatosis FP. Hundefutter vonEukanuba Dermatosis FP. Dermatose FP für Hunde ist ein ausgewogenes diätetisches Alleinfuttermittel für Hunde zur Unterstützung der Hautfunktion bei Dermatose und übermäßigem Haarausfall sowie zur Minderung von Ausgangserzeugnis- und Nährstoffintoleranzerscheinungen. Enthält eine spezielle Protein- und Kohlenhydratquelle sowie einen hohen Anteil an essenziellen Fettsäuren. Dank der Omega-Fettsäuren wird die Menge der Entzündungsmediatoren in der Haut verringert. Enthält eine natürliche Fasermischung, bestehend aus Rübenfasern sowie den präbiotischen Fasern FOS. Diese Rezeptur sorgt für das natürliche Gleichgewicht der Mikroflora des Darms und eine optimale Nährstoffaufnahme. Neue Protein- und Kohlenhydratquellen – Fisch/Kartoffel zur Verminderung der Auswirkungen von Futtermittelallergie und Nährstoffunverträglichkeit Optimales Verhältnis von Omega-6- zu Omega-3-Fettsäuren – dient der diätetischen Unterstützung bei Atopie und hilft, Entzündungen auf Zellebene zu bekämpfen FOS (Fructooligosaccharide)* – Präbiotika, die zu einem gesunden Magen-Darm-Trakt beitragen und einer klinischen Studie zufolge das Gleichgewicht zwischen nützlichen und potentiell pathogenen Bakterien unterstützen (*Trockennahrung) Rübenfaser – aus der moderat fermentierbaren Faser entsteht die kurzkettige Fettsäure Butyrat, die den Enterozyten als bevorzugte Energiequelle dient und so die Darmgesundheit fördert. Unterstützt eine optimale Kotkonsistenz

Inhaltsstoffe / Zutaten

